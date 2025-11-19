VIP гост на тренировката на Партизан преди мача с Фенербахче

Популярни
  • 19 ное 2025 | 18:47
Баскетболистите на Партизан се подготвят за нови предизвикателства, а на тренировката преди мача с Фенербахче имаха специален гост. "Черно-белите" преминават през труден период, който могат да прекъснат в петък, макар и задачата да не е лесна, в мача срещу актуалния шампион на Евролигата. Отложеният двубой в АБА лигата срещу Игокеа даде повече време на отбора на Желко Обрадович да се подготви за предизвикателството в Евролигата, както и да остане в Белград.

Докато играчите се подготвяха усърдно, тренировка им посети едно наистина легендарно име – Владе Дивац.

"Легендата на световния баскетбол, бивш играч и президент на КК Партизан Владе Дивац посети днешната тренировка, за да окаже подкрепа на "черно-белите" преди важните предстоящи мачове! "Парният валяк" го очакват двубои с Фенербахче (петък), СК Дерби (неделя) и Панатинайкос (вторник) преди паузата заради прозореца на ФИБА! Първите два двубоя "черно-белите" играят в "Белградската арена", обявиха от клуба.

Дивац носеше черно-белия екип от 1986 до 1989 година, когато делеше съблекалнята с настоящия треньор на Партизан Желко Обрадович, който междувременно девет пъти спечели Евролигата и стана най-титулуваният европейски треньор за всички времена. По-късно Владе беше и президент на баскетболното направление на Спортното дружество Партизан.

Бившият център посети тима в малката зала на "Белградска" арена, където тренираха, и тази визита би трябвало да им послужи като допълнителна мотивация за това, което ги очаква. Снимките свидетелстват, че треньорът и спортен директор Зоран Савич, с когото бившият НБА баскетболист е играл в националния отбор, е бил много зарадван от посещението на Дивац, а Обрадович не свали усмивката от лицето си по време на разговора с него.

Снимка: KK Partizan

