  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

  • 22 ное 2025 | 14:58
  • 120
  • 0
Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

Литовският наставник на Фенербахче Шарунас Ясикевичус коментира важната победа на турския гранд като гост срещу Партизан с 99:87, като същевременно обсъди и специалната си връзка със сръбската публика.

Относно бурните аплодисменти, които получи от феновете на "черно-белите" от Белград, Ясикевичус даде своето хумористично обяснение: "Тук ме обичат, защото съм приятел с Желко, а когато отида в Цървена звезда, ме освиркват, защото съм приятел с Желко. Един много красив момент. Благодарен съм".

Снимки: Imago

