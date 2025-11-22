Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

Литовският наставник на Фенербахче Шарунас Ясикевичус коментира важната победа на турския гранд като гост срещу Партизан с 99:87, като същевременно обсъди и специалната си връзка със сръбската публика.
Относно бурните аплодисменти, които получи от феновете на "черно-белите" от Белград, Ясикевичус даде своето хумористично обяснение: "Тук ме обичат, защото съм приятел с Желко, а когато отида в Цървена звезда, ме освиркват, защото съм приятел с Желко. Един много красив момент. Благодарен съм".
