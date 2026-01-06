Кръг №20 в Евролигата започва с 8 мача

Кръг №20 в Евролигата стартира днес с осем мача, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В първата срещата от 19:45 ч. един срещу друг в Истанбул се изправят отборите на Фенербахче и Олимпиакос, чийто екип носи българският национал Александър Везенков.

Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

От 20:30 часа Монако е домакин на Партизан.

В 21:00 часа Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър приема Валенсия в "Белградска Арена".

По същото време Реал Мадрид гостува на АСВЕЛ Вильорбан.

В 21:05 часа стартира мачът между Апоел Тел Авив и Дубай.

В 21:15 часа Панатинайкос приема Олимпия Милано в олимпийския комплекс ОАКА.

в 21:30 часа е началото на сблъсъка между Барселона и Макаби Тел Авив в Испания.

Последният мач противопоставя Виртус Болоня и Жалгирис в Италия от 21:30 часа.