Чима Монеке: Ако проговоря, ще ми вземат цялата заплата

Нигерийското тежко крило Чима Монеке не скри недоволството си от съдийските решения след загубата на Цървена звезда от Валенсия, отправяйки завоалирани критики с изявленията си. Една от звездите на сръбския гранд предпочете да не говори открито, за да избегне евентуално наказание.

"Ако кажа какво мисля в момента, ще ми вземат цялата месечна заплата. Когато се пенсионирам или напусна Евролигата, ще си кажа мнението. Кълна се в Бога", заяви Монеке.

Скандал след мача Цървена звезда - Валенсия в Белград! Побеснели фенове хвърляха предмети по съдиите

След края на мача в Белград фенове на Цървена звезда хвърляха предмети по тримата съдии при напускането им на игрището.

Снимки: Imago