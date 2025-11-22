Във Фенербахче бесни заради транспарант на феновете на Партизан

Популярни
  • 22 ное 2025 | 14:42
  • 287
  • 0
Победата на Фенербахче над Партизан в Белград в 12-ия кръг на Евролигата беше последвана от острата реакция на турския отбор заради транспарант, издигнат от сръбските фенове, който беше сметнат за изключително провокативен.

Въпреки убедителната победа с 99:87, ръководството на Фенербахче изрази възмущението си от гигантски транспарант, който остана издигнат през целия мач.

Изображението се отнасяше до историческо събитие, по-конкретно смъртта на османския султан Мурад I в битката при Косово поле, причинена от сръбския рицар Милош Обилич, което беше възприето като националистическа провокация от турска страна.

Джем Чиричи, член на управителния съвет на Фенербахче, заяви след края на срещата, че отборът е подал оплакване още по-рано, но без резултат.

"Тази хореография вече беше налице, когато тренирахме в залата. Подадохме необходимите жалби до властите, но въпреки това те позволиха показването ѝ. След мача разговаряхме и с отговорните лица и поискахме разяснения по въпроса", посочи той.

Представителят на турския отбор обяви по-нататъшни действия, подчертавайки, че най-добрият отговор е даден на терена, като намекна и за реванша в Истанбул.

"Утре отново ще подадем жалбата си до компетентните органи. Но най-добрият отговор дойде от нашите играчи на терена. Надяваме се да ги посрещнем топло и в реванша", завърши той многозначително.

Снимки: Imago

