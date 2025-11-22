Във Фенербахче бесни заради транспарант на феновете на Партизан

Победата на Фенербахче над Партизан в Белград в 12-ия кръг на Евролигата беше последвана от острата реакция на турския отбор заради транспарант, издигнат от сръбските фенове, който беше сметнат за изключително провокативен.

Въпреки убедителната победа с 99:87, ръководството на Фенербахче изрази възмущението си от гигантски транспарант, който остана издигнат през целия мач.

Изображението се отнасяше до историческо събитие, по-конкретно смъртта на османския султан Мурад I в битката при Косово поле, причинена от сръбския рицар Милош Обилич, което беше възприето като националистическа провокация от турска страна.

🇷🇸 Serbian club Partizan’s banner against Turkish club Fenerbahçe.



Fenerbahçe answered on the court, winning 99–87. 🇹🇷 pic.twitter.com/3NBbYIavPu — Daily Turkic (@DailyTurkic) November 21, 2025

Джем Чиричи, член на управителния съвет на Фенербахче, заяви след края на срещата, че отборът е подал оплакване още по-рано, но без резултат.

"Тази хореография вече беше налице, когато тренирахме в залата. Подадохме необходимите жалби до властите, но въпреки това те позволиха показването ѝ. След мача разговаряхме и с отговорните лица и поискахме разяснения по въпроса", посочи той.

Представителят на турския отбор обяви по-нататъшни действия, подчертавайки, че най-добрият отговор е даден на терена, като намекна и за реванша в Истанбул.

"Утре отново ще подадем жалбата си до компетентните органи. Но най-добрият отговор дойде от нашите играчи на терена. Надяваме се да ги посрещнем топло и в реванша", завърши той многозначително.

