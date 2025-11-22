Желко Обрадович: Твърдо вярвам, че си върша работата по най-добрия възможен начин

Старши треньорът на Партизан Желко Обрадович подчерта, че вярва, че прави всичко по силите си и че външният шум около тима не го засяга.

"Не ме интересува какво мислят хората отвън. Колко пъти трябва да го казвам? Какво пишете, какво биха казали другите - не се занимавам с това. Използвам телефона си, за да се обаждам, може би да изпратя съобщение и да проверя резултатите. За това е телефонът ми. Не чета коментари. Независимо дали някой ме харесва, аплодира ме, мисли, че не върша добра работа или е против мен - Партизан има ръководство на клуба, което ще реагира, ако на нещо трябва да се обърне внимание", заяви Обрадович след домакинското поражение на Партизан от турския Фенербахче с 87:99 в 12-ия кръг на Евролигата.

"Ако някой е интерпретирал нещата по един или друг начин или ако, както казвате, температурата се е повишила, това няма нищо общо с мен. Твърдо вярвам, че си върша работата по най-добрия възможен начин. Знам колко енергия влагам в този клуб, колко го обичам и колко искам да му дам нещо в замяна. Ако някой смята, че не е достатъчно, ще седнем и ще поговорим. Животът продължава. Няма проблем. В мир съм със себе си", добави легендарният сръбски специалист.

След предишния двубой във Франция той критикува състезателите, че са били на телефоните си преди началото на мача, като осъди поведението им. "Докато съм тук, ще се боря за дисциплина. Ще направя всичко, което мога. Нямам проблем със себе си. Тази вечер със сигурност не са гледали телефоните си, нито ще го правят. И всички се съгласиха с това. След мача и след тренировката, добре. Не губим мачове заради телефони - особено с този състав", каза още Желко Обрадович.

