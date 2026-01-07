Играч на Апоел Тел Авив с кошмарна контузия

Гардът на Апоел Тел Авив Тайлър Енис е с разкъсано ахилесово сухожилие, съобщи израелският клуб. Игралият в НБА гард получи тежката контузия при победата на Апоел с 85:60 над Дубай в мач от 20-ия кръг на Евролигата.

Канадецът престоя на паркета едав 43 секунди в мача с Дубай, а последвалите медицински изследвания са потвърдили, че става дума за скъсан ахилес. Очаква се играчът да е извън строя до края на сезона.

Това е вторият случай, в който Енис получава кошмарната травма. През сезон 2020/21, като играч на Тюрк Телеком, гардът отново скъсва ахилес.

Енис се присъедини към Апоел през лятото и за близо 8 минути и половина средно на мач този сезон в Евролигата отбелязва по 4.5 точки.

31-годишният канадец е избран под №18 от Финикс Сънс в Драфта на НБА през 2014 година и е носил екипите на "Слънцата", Милуоки Бъкс, Хюстън Рокетс и Лос Анджелис Лейкърс.

Снимки: Imago