Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Играч на Апоел Тел Авив с кошмарна контузия

Играч на Апоел Тел Авив с кошмарна контузия

  • 7 яну 2026 | 16:57
  • 506
  • 0
Играч на Апоел Тел Авив с кошмарна контузия

Гардът на Апоел Тел Авив Тайлър Енис е с разкъсано ахилесово сухожилие, съобщи израелският клуб. Игралият в НБА гард получи тежката контузия при победата на Апоел с 85:60 над Дубай в мач от 20-ия кръг на Евролигата.

Канадецът престоя на паркета едав 43 секунди в мача с Дубай, а последвалите медицински изследвания са потвърдили, че става дума за скъсан ахилес. Очаква се играчът да е извън строя до края на сезона.

Това е вторият случай, в който Енис получава кошмарната травма. През сезон 2020/21, като играч на Тюрк Телеком, гардът отново скъсва ахилес.

Енис се присъедини към Апоел през лятото и за близо 8 минути и половина средно на мач този сезон в Евролигата отбелязва по 4.5 точки.

31-годишният канадец е избран под №18 от Финикс Сънс в Драфта на НБА през 2014 година и е носил екипите на "Слънцата", Милуоки Бъкс, Хюстън Рокетс и Лос Анджелис Лейкърс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Чима Монеке: Ако проговоря, ще ми вземат цялата заплата

Чима Монеке: Ако проговоря, ще ми вземат цялата заплата

  • 7 яну 2026 | 16:26
  • 499
  • 0
Скандал след мача Цървена звезда - Валенсия в Белград! Побеснели фенове хвърляха предмети по съдиите

Скандал след мача Цървена звезда - Валенсия в Белград! Побеснели фенове хвърляха предмети по съдиите

  • 7 яну 2026 | 15:37
  • 480
  • 0
Интересни резултати за старт на кръг №20 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №20 в Евролигата

  • 6 яну 2026 | 23:43
  • 4803
  • 0
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 16399
  • 9
Олимпиакос без Никола Милутинов срещу Фенербахче

Олимпиакос без Никола Милутинов срещу Фенербахче

  • 6 яну 2026 | 14:54
  • 809
  • 0
Мачовете на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда най-посещавани в Евролигата

Мачовете на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда най-посещавани в Евролигата

  • 6 яну 2026 | 14:41
  • 428
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 17170
  • 14
Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

  • 7 яну 2026 | 15:49
  • 10430
  • 11
Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 12108
  • 9
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 9440
  • 22
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 31894
  • 15
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 11989
  • 48