Скандал след мача Цървена звезда - Валенсия в Белград! Побеснели фенове хвърляха предмети по съдиите

Напрегната беше атмосферата в Белград след края на мача между Цървена звезда и Валенсия от 20-ия кръг на Евролигата, тъй като част от феновете на домакините хвърляха предмети по съдиите на срещата. Валенсия спечели убедително в сръбската столица със 106:89, но спортният резултат остана на заден план след края на срещата, когато съдиите на мача станаха обект на силни освирквания и недоволство.

Реферите Мехди Дифала, Пьотър Пастушиак и Едуард Удиански бяха засипани с предмети при напускането си на паркета, като полицията ги ескортира до тунела под строги мерки за сигурност.

Счита се за сигурно, че Евролигата ще наложи наказание на Цървена звезда заради поведението на феновете, като официалните решения се очакват през следващите дни.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър записа 13 точки, 3 борби и 3 асистенции за Цървена звезда в двубоя.

Снимки: Imago