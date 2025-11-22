Фенербахче "бомбардира" Паритзан с тройки и превзе "Белградска Арена"

Популярни
  • 22 ное 2025 | 00:17
  • 228
  • 0
С впечатляващо представяне Фенербахче надви Партизан с 99:87 в "Белградска Арена" в мач от 12-ия кръг на Евролигата, разчитайки на невероятната си точност от линията за три точки.

Играчите на Шарунас Ясикевичус изглеждаха неудържими от зоната за три точки - 15/29 (51.7%). Това изключително представяне от тройката беше решаващият фактор за седмата победа на турския отбор в 12 мача.

Водещи за победителите бяха Микаел Янтюнен (19 точки, 4/5 тройки), Уейд Болдуин (15 точки, 8/8 от линията за наказателни удари плюс 8 асистенции), Тарик Биберович (14 точки, 4/6 тройки) и Николо Мели (11 точки, 3/5 тройки).

За Партизан с 27 точки се развихри Стърлинг Браун, а 18 реализира Тайрик Джоунс.

Фенербахче наложи своя ритъм от първата минута, стартирайки експлозивно. Показателно е, че след пет минути игра резултатът беше 0:14, като Партизан не успяваше да намери пътя към коша. Домакините отбелязаха първите си точки 4:10 минути преди края на първата четвърт, а отборът на Ясикевичус отвори разлика от 18 точки (24:6).

Във втората четвърт сръбският отбор опита да реагира, намалявайки временно изоставането си до 9 точки (18:27), но Фенербахче отговори незабавно и възстанови двуцифрената разлика. В 17-ата минута гостите отново водеха с +18 (48:30), отивайки на почивка с комфортна преднина (56:39). През първото полувреме турският гранд вече имаше 9 тройки от 14 опита, докато Партизан отбеляза само една.

През второто полувреме отборът на Желко Обрадович показа признаци на възстановяване. Воден от Стърлинг Браун, Партизан успя да се върне в играта, доближавайки се на разстояние от две притежания (70:75) в началото на четвъртата четвърт. Реакцията на Фенер обаче беше незабавна. Със серия от 9:2 турският отбор отново се откъсна с +12 (84:72) и затвори мача без повече усложнения.

Снимки: Imago

