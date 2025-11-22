Популярни
Оскар: Петото място на старта прави битката за титлата по-трудна

  • 22 ное 2025 | 13:10
  • 221
  • 0

Оскар Пиастри призна, че петото му място в квалификацията за Гран При на Лас Вегас прави битката му за световната титла по-трудна и сложна. Лидерът в световния шампионат Ландо Норис с другата кола на Макларън ще стартира от първата позиция, а до него на първа редица ще е световният шампион Макс Верстапен.

„Да, това класиране прави битката по-трудна и по-сложна – коментира Пиастри. – Но това е Лас Вегас и тук могат да се случат много неща.

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

„Тук в последните две години се получиха много забавни състезания, с много екшън, така че се надявам и аз на такава битка, която да ми позволи утре да напредна в класирането.“

Пиастри даде и интересно обяснение за това колко трудни са били условията на пистата.

Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна
Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна

„Когато караш и даваш газ, а задните колела превъртат на пета и дори на шеста предавка, то това не е нещо, с което съм свикнал, беше много трудно, особено ако стъпиш извън състезателната траектория – това беше най-трудното с гумите интермедия – обясни Пиастри. – В момента, в който влезеш във водата, все едно си на лед. Това стана, когато застигнах Исак Хаджар, тогава не карахме бързо, но останах извън траекторията, стъпих във водата и се завъртях.“

Пиастри случайно споделил скандален пост на Екълстоун
Пиастри случайно споделил скандален пост на Екълстоун
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

