Оскар: Петото място на старта прави битката за титлата по-трудна

Оскар Пиастри призна, че петото му място в квалификацията за Гран При на Лас Вегас прави битката му за световната титла по-трудна и сложна. Лидерът в световния шампионат Ландо Норис с другата кола на Макларън ще стартира от първата позиция, а до него на първа редица ще е световният шампион Макс Верстапен.

„Да, това класиране прави битката по-трудна и по-сложна – коментира Пиастри. – Но това е Лас Вегас и тук могат да се случат много неща.

„Тук в последните две години се получиха много забавни състезания, с много екшън, така че се надявам и аз на такава битка, която да ми позволи утре да напредна в класирането.“

Пиастри даде и интересно обяснение за това колко трудни са били условията на пистата.

„Когато караш и даваш газ, а задните колела превъртат на пета и дори на шеста предавка, то това не е нещо, с което съм свикнал, беше много трудно, особено ако стъпиш извън състезателната траектория – това беше най-трудното с гумите интермедия – обясни Пиастри. – В момента, в който влезеш във водата, все едно си на лед. Това стана, когато застигнах Исак Хаджар, тогава не карахме бързо, но останах извън траекторията, стъпих във водата и се завъртях.“

