Верстапен: Все едно карахме на лед

Макс Верстапен ще стартира надпреварата за Гран При на Лас Вегас от втората позиция на стартовата решетка зад Ландо Норис, който беше практически недосегаем в края на мократа квалификация в Града на греха.

След нея Верстапен заяви, че условията са били толкова трудни, че пилотите все едно са карали на лед. Нидерландецът също така призна, че не е поел достатъчно голям риск в края на квалификацията, за да има реален шанс да се бори с Норис, който беше с 0.323 по-бърз от пилота на Ред Бул.

„Беше наистина, наистина хлъзгаво. И на сухо е хлъзгаво, а на мокро не беше забавно. Обичам да карам на мокро, но тук се усещането беше все едно бяхме на лед. Отне много време да накараме гумите да работят.



„Смятах, че сме по-конкурентоспособни с екстремно мокрите гуми, но пистата се подобряваше, така че трябваше да преминем към интермедия. Беше ни трудно да намерим сцепление. В последната обиколка се рискува малко повече, но далеч не беше достатъчно да се боря за първото място. Все пак за нас да съм на първата редица е добре. Вълнувам се за утре. Надявам се вътрешната страна на решетка да е добре от гледна точка сцеплението, но ще видим“, заяви световният шампион.

Снимки: Gettyimages