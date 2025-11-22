Норис: Беше стресиращо, адски стресиращо

Ландо Норис се ориентира най-добре в сложните условия по време на квалификацията за Гран При на Лас Вегас и спечели своя трети пореден полпозишън във Формула 1.

След нея лидерът в шампионата заяви, че битката за първото място в Града на греха е била „адски стресираща“ заради тежките условия на мократа писта. Пилотът на Макларън също така заяви, че не знае какво да очаква от състезанието, тъй като почти никой не успя да направи състезателна симулация с повече гориво в хода на тренировките.

„Това беше стресиращо, адски стресиращо! Не знаех, че няма никой зад мен, който да е в обиколка. Знаех, че първите два сектора са добри. Тук е толкова хлъзгаво. Веднага щом удариш бордюр по малко грешен начин, както аз го направих, колата поднася в една посока, ти я губиш в другата, близо си до стената. Достатъчно добре за първото място. Не бяха най-добрите условия, но аз съм доволен, че спря да вали и имахме добра квалификация.



„Аз дремех преди квалификацията и очаквах да е сухо. Но щом се събудих и видях, че вали, аз си помислих „м*амка му, това няма да свърши добре“. Никой никога не е карал на мокро тук, така че беше трудно да знаем какво да очакваме. В първата фаза имах усещането, че ще се блъсна във всеки един завой и всичко ще приключи. Един такъв ден е по-възнаграждаващ, защото беше много сложно.



„Темпото ни е добро от началото на уикенда. Мисля, че щяхме да сме бързи и на сухо, не очаквах да сме толкова силни на мокро. Има толкова много неизвестни за състезанието. Никой не е карал с много гориво. Ще бъде интересно състезание, особено с Макс до мен. Надявам се да имам добро състезание утре“, заяви Норис.

Снимки: Gettyimages