Пиастри: Имам добра кола, надявам се на силно състезание

Оскар Пиастри нямаше късмет в края на квалификацията за Гран При на Лас Вегас, в която той трябваше да се откаже от финалната си летяща обиколка заради жълт флаг в 12-ия завой, предизвикан от излитането на Шарл Леклер от пистата.

Unfortunate yellow flag on his final lap. Keen to fight forward tomorrow 💪#McLaren | #LasVegasGP 🎲 pic.twitter.com/RG6iabOQW3 — McLaren (@McLarenF1) November 22, 2025

Това остави пилота на Макларън едва пети на старта за утрешното състезание в Града на греха, докато неговият съотборник и конкурент в битката за титлата Ландо Норис ще потегли от полпозишъна. Пред репортерите в Лас Вегас Пиастри заяви, че се надява на силно състезание, в което да напредне, тъй като разполага със силна кола.

„Хванах жълт флаг и това реално беше краят. Бяхме бързи, няма съмнения в това. Просто, по един или друг начин, в момента нещата не се развиват така, както ми се иска. Поне мога да кажа, че темпото беше добро, чувствах се много добре в Q3, просто имаше неща извън нашия контрол.



„Но имаше грешки и от наша страна от оперативна гледна точка в началото на последната обиколка. Трябваше да се справя с няколко неща, които не се развиха така, както ми се искаше. Не знам точно колко време ми струва това. Определено разполагах с още скорост, но не можах да я използвам.



„Имам добра кола, която изглежда, че работи добре във всякакви условия. Така че мога да се надявам на добро състезание утре, в което да напредна“, каза Пиастри.

Снимки: Gettyimages