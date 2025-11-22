Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри: Имам добра кола, надявам се на силно състезание

Пиастри: Имам добра кола, надявам се на силно състезание

  • 22 ное 2025 | 08:10
  • 299
  • 0

Оскар Пиастри нямаше късмет в края на квалификацията за Гран При на Лас Вегас, в която той трябваше да се откаже от финалната си летяща обиколка заради жълт флаг в 12-ия завой, предизвикан от излитането на Шарл Леклер от пистата.

Това остави пилота на Макларън едва пети на старта за утрешното състезание в Града на греха, докато неговият съотборник и конкурент в битката за титлата Ландо Норис ще потегли от полпозишъна. Пред репортерите в Лас Вегас Пиастри заяви, че се надява на силно състезание, в което да напредне, тъй като разполага със силна кола.

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

„Хванах жълт флаг и това реално беше краят. Бяхме бързи, няма съмнения в това. Просто, по един или друг начин, в момента нещата не се развиват така, както ми се иска. Поне мога да кажа, че темпото беше добро, чувствах се много добре в Q3, просто имаше неща извън нашия контрол.

„Но имаше грешки и от наша страна от оперативна гледна точка в началото на последната обиколка. Трябваше да се справя с няколко неща, които не се развиха така, както ми се искаше. Не знам точно колко време ми струва това. Определено разполагах с още скорост, но не можах да я използвам.

„Имам добра кола, която изглежда, че работи добре във всякакви условия. Така че мога да се надявам на добро състезание утре, в което да напредна“, каза Пиастри.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

