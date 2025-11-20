Артета се изказа ласкаво за Гуардиол

Популярни
  20 ное 2025 | 03:21
Мениджърът на Арсенал Микел Артета обяви Джосеп Гуардиола за своя герой във футбола. Преди да застане начело на “артилеристите” Артета бе част от щаба на Гуардиола в Манчестър Сити.

„Срещнах го, когато бях на 15. Той беше моят герой като играч. Работихме заедно и преживяхме един от най-хубавите периоди в живота ми. Отново, фактът, че седя на този стол днес, до голяма степен се дължи на него.

Вероятно е така защото бяхме толкова тясно свързани по отношение на нашата философия и възпитание в Барселона. След това, защото чувствах, че е правилно да напусна клуба, да се уча от другите и да придобия различен опит. И той ми даде възможност веднага да се присъединя към треньорския му щаб. Това е едно от най-добрите решения в живота ми“, каза Артета.

