Артета се изказа ласкаво за Гуардиол

Мениджърът на Арсенал Микел Артета обяви Джосеп Гуардиола за своя герой във футбола. Преди да застане начело на “артилеристите” Артета бе част от щаба на Гуардиола в Манчестър Сити.

„Срещнах го, когато бях на 15. Той беше моят герой като играч. Работихме заедно и преживяхме един от най-хубавите периоди в живота ми. Отново, фактът, че седя на този стол днес, до голяма степен се дължи на него.

"He was my hero..." 🦸‍♂️



Mikel Arteta reveals that Pep Guardiola has been his biggest influence growing up ❤️

Вероятно е така защото бяхме толкова тясно свързани по отношение на нашата философия и възпитание в Барселона. След това, защото чувствах, че е правилно да напусна клуба, да се уча от другите и да придобия различен опит. И той ми даде възможност веднага да се присъединя към треньорския му щаб. Това е едно от най-добрите решения в живота ми“, каза Артета.