  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Тер Стеген спешно си търси нов отбор

  • 21 ное 2025 | 05:02
  • 77
  • 0
Опериран на 29 юли и вече в четвъртия месец от своето възстановяване, Марк-Андре тер Стеген проучва пазара в търсене на решения, пише "АС". Той се нуждае от отбор, който ще му позволи да играе редовно, както е поискал селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман, за да разчита на него като титулярен вратар на Световното първенство в Северна Америка през лятото на 2026 г.

В Барса Тер Стеген се намира в задънена улица. Освен ако не се стигне до нежелана контузия на някой от двамата вратари, избраниците на Ханзи Флик са Жоан Гарсия и Войчех Шчесни и германецът няма никакъв шанс "да хване ръка".

С договор до 2028 г., изключително високата заплата на Тер Стеген също е бреме за отбора, който отново имаше сериозни проблеми с картотекирането на играчи миналото лято. Барса би улеснил трансфера на германеца, с когото напрежението беше изгладено след момент на криза, когато той дори беше лишен от капитанската лента. Причината бе, че през лятото действа на своя глава, като се оперира без предварително уведомление към клуба и първоначално отказа да подпише разрешението, за да бъде считан за дългосрочно контузен.

Монако, Манчестър Юнайтед и Бешикташ са някои от имената, които се спрягат през последните месеци като възможни дестинации за Тер Стеген. Вариантите са винаги под формата на наем, тъй като германецът, дори и да бъде пуснат без трансферна сума, не изглежда склонен да се откаже от парите, които клубът все още му дължи до изтичането на договора му след почти три години. Времето обаче го притиска.

Наскоро се появи и призракът на Мануел Нойер. Германската федерация, чрез Руди Фьолер, се е допитала до него относно готовността му да се завърне в националния отбор, от който той принципно се беше оттеглил. Този ход има две възможни тълкувания. Първото е, че Нагелсман не е сигурен дали капитанът на Барса ще си намери отбор. Второто е, че не е напълно убеден във формата, която вратарят може да покаже.

Междувременно Тер Стеген се възстановява в тишина и далеч от светлините на прожекторите. Сега усилията му са съсредоточени върху бързото възстановяване от контузията, за да се почувства на сто процента готов да вземе ключовото решение за сезона: да демонстрира амбиция и да си търси място на Световното първенство, или да изчака в Барса, ако не се появи привлекателна опция или не се чувства във върхова физическа форма за бързо завръщане.

Снимки: Gettyimages

