Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Меси бе награден за най-добър играч на Барселона на XXI век

Меси бе награден за най-добър играч на Барселона на XXI век

  • 20 ное 2025 | 09:47
  • 231
  • 1

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси бе обявен за най-добър играч на Барселона на XXI век в анкета на каталунското издание Sport.

Меси призна, че искал да прекара цялата си кариера в Барселона
Меси призна, че искал да прекара цялата си кариера в Барселона

Директорът на вестника, Жоан Веилс, пътува до Маями, за да връчи трофея на 38-годишния аржентинец на тренировъчната база на настоящия му клуб. Поради натоварен график Меси не успя да присъства на церемонията в Мадрид. След получаване на наградата беше показано видео на фенове на Барселона, които му благодарят за годините му в клуба и града.

„Истината е, че преживяхме много заедно, добри и лоши времена. Нормално е в толкова дълга кариера не всичко да върви гладко и да се налага да се издържат трудни моменти. Но това е моят дом, моето място, моите хора. Разбира се, ще се върна. Ще отида на стадиона като всеки друг фен, подкрепяйки отбора и клуба“, каза Меси.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Първи гол на Неймар от три месеца доближи Сантос към спасението, лидерите в Бразилейро Betano продължиха с комедията от грешки

Първи гол на Неймар от три месеца доближи Сантос към спасението, лидерите в Бразилейро Betano продължиха с комедията от грешки

  • 20 ное 2025 | 07:39
  • 3332
  • 0
Германия, Австрия и Швейцария за първи път заедно на Мондиал този век

Германия, Австрия и Швейцария за първи път заедно на Мондиал този век

  • 20 ное 2025 | 06:04
  • 2413
  • 0
Емоционален Почетино изригна на пресконференция: Аз съм треньор, а не чистачка!

Емоционален Почетино изригна на пресконференция: Аз съм треньор, а не чистачка!

  • 20 ное 2025 | 05:22
  • 4303
  • 2
Бразилец, прехвърлил 40-е мисли за завръщане в Европа

Бразилец, прехвърлил 40-е мисли за завръщане в Европа

  • 20 ное 2025 | 03:43
  • 3370
  • 2
Артета се изказа ласкаво за Гуардиол

Артета се изказа ласкаво за Гуардиол

  • 20 ное 2025 | 03:21
  • 3130
  • 0
Президентът на ПСЖ: Смятам Хакими за един от най-добрите футболисти в света

Президентът на ПСЖ: Смятам Хакими за един от най-добрите футболисти в света

  • 20 ное 2025 | 02:45
  • 1694
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

  • 20 ное 2025 | 10:30
  • 320
  • 0
Норвежки специалист може да поеме Лудогорец съвсем скоро

Норвежки специалист може да поеме Лудогорец съвсем скоро

  • 20 ное 2025 | 09:34
  • 1934
  • 2
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 2130
  • 0
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 25367
  • 38
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 10149
  • 1
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 24064
  • 58