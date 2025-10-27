Популярни
  3. Челси обмисля да приюти Тер-Стеген

  • 27 окт 2025 | 16:08
  • 740
  • 0

Челси обмисля сензационен трансфер на вратаря на Барселона Марк-Андре тер Стеген, твърди телевизия Sky Sports, търсейки начини да подсили състава си на тази позиция. "Сините" от Лондон искат да добавят опит и лидерство на вратарския пост и вярват, че Тер Стеген може да бъде решението за проблемите на отбора.

Германецът загуби титулярното си място, а решението на Барселона да похарчи 25 милиона евро за 24-годишния Жоан Гарсия предизвика вътрешни търкания, тъй като Тер Стеген приел трансфера като декларация, че неговата ера е приключила.

След като претърпя операция на гърба по-рано през лятото, германският вратар изненада клуба, като публикува информация за контузията в социалните платформи, без да уведоми медицинския отдел на Барселона. Това беше възприето като липса на професионализъм от ръководството. Марк-Андре тер Стеген дори бе лишен за кратко от капитанската лента, но малко по-късно тя му бе върната.

Освен Тер Стеген, шефовете на Челси обмислят и евентуалното привличане на вратаря на Милан Майк Менян, но изборът може да зависи най-вече от конкретния период, тъй като наемът на Тер Стеген може да бъде осъществен още през януари, а Менян е планиран като ново попълнение в дългосрочен план.

Разкритие в Турция: местни рефери масово залагат

Интер губи Мхитарян за определено време

Стриймърът, от когото тръгна скандала с Ямал: За последно правя такова нещо

Гари Невил посочи кой играч е големият проблем на Ливърпул

Днес има и една хубава новина за Барселона

Кошмарна новина за Наполи, Де Бройне е аут за дълго време

11-те на ЦСКА 1948 и Лудогорец, трима българи на терена

Нов фаворит за селекционер на България

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

