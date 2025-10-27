Челси обмисля да приюти Тер-Стеген

Челси обмисля сензационен трансфер на вратаря на Барселона Марк-Андре тер Стеген, твърди телевизия Sky Sports, търсейки начини да подсили състава си на тази позиция. "Сините" от Лондон искат да добавят опит и лидерство на вратарския пост и вярват, че Тер Стеген може да бъде решението за проблемите на отбора.

Германецът загуби титулярното си място, а решението на Барселона да похарчи 25 милиона евро за 24-годишния Жоан Гарсия предизвика вътрешни търкания, тъй като Тер Стеген приел трансфера като декларация, че неговата ера е приключила.

След като претърпя операция на гърба по-рано през лятото, германският вратар изненада клуба, като публикува информация за контузията в социалните платформи, без да уведоми медицинския отдел на Барселона. Това беше възприето като липса на професионализъм от ръководството. Марк-Андре тер Стеген дори бе лишен за кратко от капитанската лента, но малко по-късно тя му бе върната.

Освен Тер Стеген, шефовете на Челси обмислят и евентуалното привличане на вратаря на Милан Майк Менян, но изборът може да зависи най-вече от конкретния период, тъй като наемът на Тер Стеген може да бъде осъществен още през януари, а Менян е планиран като ново попълнение в дългосрочен план.