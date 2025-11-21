Жорди Алба: Невъзможно е да сравняваме Ламин Ямал с Лео Меси

Популярни
  21 ное 2025
Бившият испански национал Жорди Алба, който скоро ще прекрати кариерата си на професионален футболист, каза, че всякакви сравнения между дългогодишния му съотборник Лионел Меси и играча на Барселона Ламин Ямал, са безсмислени, съобщава вестник „Марка“.

В интервю за испанското радиопредаване El Larguero Алба беше попитан какво мисли за настоящия състав на каталунския гранд и по-специално за новата му звезда Ламин Ямал.

„Той е страхотен футболист, каквито са и Френки де Йонг, Педри и Гави, но не е възможно сравнение с Лео Меси“, каза защитникът.

На въпрос дали е знаел нещо за визитата на Меси на реконструирания Камп Ноу миналата седмица, Алба отговори: „Не ми е споменал нищо. Баща ми ми каза. И аз ще отида да видя стадиона със семейството си. Винаги ще бъда от Барса. Ще се върна на Камп Ноу и, независимо дали това ще е от трибуните, ще бъде много емоционален момент за мен.“

Жорди Алба игра 11 сезона за Барселона, като в девет от тях беше съотборник с Лионел Меси. Двамата се събраха отново в Интер Маями през 2023 година. През миналия месец Алба обяви, че ще се оттегли от футбола след края на сезона в Мейджър Лийг Сокър.

Снимки: Gettyimages

