Жоан Лапорта: Завръщането на Меси е нереалистично, трябва да гледаме в бъдещето

  • 20 ное 2025 | 22:59
  • 1554
  • 21
Лионел Меси напусна Барселона през 2021 г. в посока Пари Сен Жермен, а след това премина в Интер Маями. Оттогава аржентинската звезда удължи договора си – до 2028 г. – отвъд океана, но от време на време винаги се появява въпросът за евентуално завръщане в Барселона. Жоан Лапорта, президентът на каталунския клуб, многократно е говорил за 38-годишния футболист – и този път не направи изключение, когато беше повдигнат въпросът за трансфера.

„Завръщането на Лео Меси като играч просто не е реалистично. В момента той има договор с Интер Маями. Клубът изгражда проект за настоящето и бъдещето. Това е сложно и ако живееш в миналото, едва ли можеш да продължиш напред“ – заяви Лапорта, който по-рано каза, че Меси заслужава да има своя статуя пред новия стадион.

