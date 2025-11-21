Бъдещето на Дибала в Рома е все по-несигурно

Бъдещето на Пауло Дибала в Рова е все по-несигурно. Договорът на 32-годишният нападател изтича през лятото и в клуба все повече се колебаят дали да му предложат удължаване.

Основният проблем е, че сегашната му заплата от около 8 милиона евро е напълно извън финансовите възможности на клуба. Всяка евентуална нова оферта ще бъде за значително по-ниска сума. През изминалото лято беше направен опит възнаграждението му да бъде разпределено в по-дългосрочен план, но преговорите не доведоха до резултат.

Друг проблем пред евентуалния нов договор на аржентинеца са твърде честите му мускулни контузии, които също ще натежат при взимането на крайното решение, което трябва да бъде съобразено с финансовата устойчивост на клуба. Ще трябва да се изясни и какъв ще бъде размерът и структурата на евентуалното предложение от страна на Рома, както и дали то ще отговаря на очакванията на самия Дибала.

Аржентинецът винаги е заявявал, че се чувства у дома си в италианската столица, но добрата воля сама по себе си не може да разреши икономическите и физическите аспекти, които в момента са на дневен ред.

Снимки: Gettyimages