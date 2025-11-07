Популярни
  Рома
  2. Рома
  3. Гасперини: Увереността и формата на Рома се подобряват

Гасперини: Увереността и формата на Рома се подобряват

  • 7 ное 2025 | 03:43
  • 118
  • 0

Джан Пиеро Гасперини смята, че воденият от него отбор на Рома се е представил убедително срещу Рейнджърс при победата с 2:0 в гостуването си от 4-ия кръг в основната схема на Лига Европа. С успеха „джалоросите“ се върнаха на победния път след две поредни загуби в Лига Европа от Лил и Виктория Пилзен, както и болезнени поражения в Серия А от Интер и Милан.

„Бих казал, че беше убедително представяне. Никога не е лесно да се спечели в такава атмосфера, тъй като отбори като Рейнджърс са много физически и мотивирани“, заяви Гасперини след края на двубоя

Рома удължи агонията на Рейнджърс
Рома удължи агонията на Рейнджърс

Рома изпитваше трудности с отбелязването на голове от началото на сезона, а Гасперини се беше оплаквал от движението на Довбик, но днес той асистира за гола на Пелегрини.

„Комуникацията е фундаментална за атаката, това не е индивидуален подход, а при гола видяхме как и тримата работят заедно. Ако натрупаш увереност, отбелязвайки такъв гол, със сигурност ще вкараш още. Безспорно физическата му форма се е подобрила. Той участва във втория гол и задържаше добре топката. На няколко пъти беше близо до гола и когато един нападател попада в такива позиции, рано или късно ще започне да бележи. ой без съмнение е в много по-добра форма, отколкото в началото на сезона. Едновременно ни липсват трима играчи в атака, което неизбежно се отразява на ротациите и умората, но се надяваме да влезем в паузата за националните отбори в добро състояние и след това да възстановим някои от тях“, отговори треньорът.

Възможностите пред треньора бяха ограничени, тъй като Пауло Дибала, Еван Фъргюсън, Леон Бейли и Анхелиньо бяха контузени, а Томазо Балданци няма право да играе в Лига Европа. По отношение на това Гасперини коментира в какво точно целият отбор трябва да се подобри.

„Представянията ни със сигурност се подобриха, но това невинаги се превръща в резултати. В крайна сметка в началото на сезона постигахме резултати с далеч по-неубедителни игри. Вярвам, че нивото на представяне е това, което ти дава самочувствие, така че дори загубите от Интер и Милан ни се отразиха добре, може би по-добре от някои от ранните победи. Сега играем по-добре и това ни позволява да създаваме повече голови възможности“, каза оше Гасперини.

