Гасперини вярва, че титлата е реална цел

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини призова феновете на отбора да продължават да мечтаят за Скудетото. „Джалоросите“ се изкачиха до лидерската позиция, която делят с Интер, като и двата тима имат по осем победи и три загуби в Серия "А" до момента. Тези резултати надхвърлят очакванията след идването на нов треньор и направените големи промени в състава през лятото.

„Всеки е свободен да продължава да мечтае“, каза Гасперини пред TG1.

През миналия сезон Рома беше много близо до това да измъкне четвъртото място от Ювентус под ръководството на Клаудио Раниери, така че това е целта и за настоящата кампания. Гасперини обаче няма да спре привържениците да вдигат летвата още по-високо, ако резултатите им дават основание за това.

„Играчите показват с отношението и поведението си, че вярват в себе си във всеки мач. Ние сме едва в началото на пътя", отбеляза опитният специалист.

Снимки: Gettyimages

