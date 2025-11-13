В Рома набелязаха нападател от Бундеслигата

Италианският футболен клуб Рома има интерес към нападателя на германския Кьолн - Саид Ел Мала, съобщи „Кориере дело Спорт“. 19-годишният германец от ливански произход е трансферна цел на римляните за предстоящия зимен трансферен прозорец, като той е следен и от още на няколко други европейски грандове - Интер, Пари Сен Жермен и Борусия Дортмунд.

Стойността на нападателя вече се покачи на 30 милиона евро, а в Кьолн искат да го задържат до лятото, освен ако не получат много добро предложение през януари. Ел Мала има 4 гола и 2 асистенции този сезон в Бундеслигата и беше повикан за първи път в националния отбор на Германия от селекционера Юлиан Нагелсман през този месец. Рома също така следи и офанзивния футболист на Нотингам Форест - Арно Калимуендо, като алтернатива на Ел Мала.

Снимки: Imago