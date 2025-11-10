Популярни
  2. Рома
  Още един нападател на Рома е с контузия

  • 10 ное 2025 | 14:20
Нападателят на Рома Артьом Довбик е получил разкъсване на сухожилие в дясното си бедро, съобщават италианските медии. Заради тази контузия той беше принудително заменен от Томазо Балданци в края на първото полувреме при вчерашната победа с 2:0 над Удинезе.

Очакванията са Довбик да се възстановява между четири и шест седмици, което означава, че ще пропусне поне пет мача: с Кремонезе, Мидтиланд, Наполи, Каляри и Селтик. Така украинският национал стана поредният атакуващ футболист, който влиза в лазарета на Рома, като контузеният Евън Фъргюсън може да се върне в игра веднага след паузата заради националните отбори, докато Пауло Дибала и Леон Бейли ще се възстановят от своите травми в най-добрия случай в края на този месец.

Снимки: Gettyimages

