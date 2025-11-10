Гасперини: Рома мечтае за Скудетото

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини бе много доволен от успеха с 2:0 над Удинезе. Този успех изкачи "вълците" на върха във временното класиране в Серия "А" с равни точки с Интер. Наставникът призна, че на "Олимпико" се целят високо и вече мечтаят за Скудетото.

"Страхотно е, че феновете мечтаят за Скудетото. Стигнахме до паузата за националните отбори на първо място в класирането, което е източник на голяма гордост и удовлетворение за привържениците. За проценти и вероятности ще говорим по-късно“, започна Гасперини.

„Справихме се много добре срещу труден съперник. Подходихме с голяма решителност и поддържахме много високо темпо. Те се опитваха да играят много с високи топки, но постепенно започнахме да доминираме. В последните минути се усети известна умора, но съм много доволен от мача, като се има предвид нивото на трудност“, допълни наставникът.

Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

Бившият капитан Лоренцо Пелегрини отбеляза гол от дузпа в този мач. Той е един от играчите, които се възползваха най-много от контузията на Пауло Дибала.

„Той е добър играч. Здрав е и е зрял. Във футболно отношение е силен играч. Трябваше да му върнем доверието, което заслужаваше. Сега е добре физически и се радваме за него, но и за себе си, защото печелим от неговото присъствие“, каза още специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages