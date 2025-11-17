Дибала може да се завърне в игра по-рано от очакваното

Нападателят на Рома Пауло Дибала се възстановява по-бързо от предварителните прогнози и може да се завърне в игра за дербито срещу шампиона Наполи в края на месеца, пише "Кориере дело спорт".

Аржентинецът получи травма в лявото си бедро по време на гостуването на Милан и първоначално се очакваше играчът да се завърне на терена в средата на декември. Дибала обаче вече започна леки индивидуални тренировки, а последните прегледи са дали на медицинския щаб на Рома предпазливо оптимистично настроение. Графикът, първоначално определен между мача срещу Каляри на 7 декември и мача срещу Селтик на 11-ти, може да бъде съкратен с около десет дни. Желанието на играча е да бъде на линия за очаквания с голям интерес сблъсък срещу Наполи, дори само да седи на пейката и да влезе в игра, ако се налага.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages