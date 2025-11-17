Популярни
ВИЛИ САНЬОЛ С ПОСЛЕДНИ ДУМИ ПРЕДИ СБЛЪСЪКА С БЪЛГАРИЯ - НА ЖИВО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРУЗИЯ
  2. Рома
Дибала може да се завърне в игра по-рано от очакваното

  • 17 ное 2025 | 17:05
  • 66
  • 0

Нападателят на Рома Пауло Дибала се възстановява по-бързо от предварителните прогнози и може да се завърне в игра за дербито срещу шампиона Наполи в края на месеца, пише "Кориере дело спорт".

Аржентинецът получи травма в лявото си бедро по време на гостуването на Милан и първоначално се очакваше играчът да се завърне на терена в средата на декември. Дибала обаче вече започна леки индивидуални тренировки, а последните прегледи са дали на медицинския щаб на Рома предпазливо оптимистично настроение. Графикът, първоначално определен между мача срещу Каляри на 7 декември и мача срещу Селтик на 11-ти, може да бъде съкратен с около десет дни. Желанието на играча е да бъде на линия за очаквания с голям интерес сблъсък срещу Наполи, дори само да седи на пейката и да влезе в игра, ако се налага.

Холанд: Манчини ме опипваше по задника, което ме мотивира за головете ми

  • 17 ное 2025 | 15:12
  • 5992
  • 2
Де ла Фуенте: Мачът с Турция е много важен, няма да има революция в състава

  • 17 ное 2025 | 13:44
  • 1262
  • 0
Бруно Фернадеш посочи какво Португалия трябва да подобори след 9:1

  • 17 ное 2025 | 12:53
  • 1053
  • 2
Инфантино поздрави Норвегия за класирането

  • 17 ное 2025 | 12:38
  • 794
  • 0
Оскар бе изписан от болницата

  • 17 ное 2025 | 12:19
  • 1315
  • 0
Шефовете на португалския футбол опитват да спасят участието на Роналдо за старта на Световното

  • 17 ное 2025 | 12:14
  • 1979
  • 3
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 7187
  • 17
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 3615
  • 1
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 12370
  • 8
Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

  • 17 ное 2025 | 16:47
  • 775
  • 0
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 27242
  • 84
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 10272
  • 34