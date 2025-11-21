Популярни
  • 21 ное 2025 | 01:31
  • 132
  • 0
Хьонес: Кейн вдъхновява другите на терена

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес коментира представянето на нападателя Хари Кейн при баварците.

„Това, което Кейн демонстрира тук през последната година-две, е просто първокласно. И това, което най-много ми харесва в него, е, че в началото беше голмайстор, играеше в наказателното поле, чакаше топката. Но сега Хари се превърна в плеймейкър, знае как да започва атаки. Преди всичко той е играч със силна личност, който вдъхновява другите на терена и задава тона. Точно това търсехме“, заяви Хьонес пред Bild.

Кейн се присъедини към Байерн от Тотнъм през август 2023 г. През това време той е записал 113 участия, отбелязвайки 108 гола и давайки 29 асистенции. Договорът на 32-годишния англичанин с клуба е до края на юни 2027 години.

Снимки: Gettyimages

