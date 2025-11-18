Николас Джаксън може да се завърне в Челси

Николас Джаксън сериозно обмисля бъдещето си, докато изпитва трудности по време на наема си в Байерн (Мюнхен). Нападателят, който все още е собственост на Челси, е отбелязал 3 гола и е направил една асистенция в 13 официални мача под ръководството на Венсан Компани. Той се бори за игрово време с може би най-добрия нападател в света – Хари Кейн, и определено изпитва трудности.

Твърди се, че пазарната оценка на 24-годишния нападател е спаднала с 11,5 милиона евро по време на престоя му под наем досега през сезона, тъй като той рядко получава шансове на терена. Смята се, че в споразумението между двата клуба е включена задължителна клауза за откупуване на стойност около 56,2 милиона паунда. Тя обаче ще се активира само ако Джаксън достигне определен брой изиграни мачове, което на този етап изглежда малко вероятно.

На фона на множеството спекулации за бъдещето му, "Стандард Спорт" пише, че въпреки липсата на игрови минути и спада в оценката му, Джаксън ще остане при германските шампиони до края на сезона. Бъдещето му след това обаче остава неясно, като е все по-ревоятно той да се завърне в Челси.

Нападателят на националния отбор на Колумбия е изиграл едва 420 минути досега, оставайки в сянката на Кейн. Първоначалните информации предполагаха, че той може да настоява за трансфер през януари, за да си осигури редовно игрово време. Тези слухове обаче вече са опровергани, тъй като той остава при Компани, с надеждата да получи повече минути предвид убедителната преднина на Байерн в Бундеслигата.

