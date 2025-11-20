Популярни
Карлос Насар ще е "Гостът на Sportal.bg"
  Хьонес: С Компани за треньор на Байерн най-после можеш да се отпуснеш на седалката

  20 ное 2025 | 14:35
Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес отново сподели удовлетворението си от работата на треньора на тима Венсан Компани. Привличането на белгиеца от изпадналия Бърнли беше прието със смесени чувства, но при него германският гранд започна да играе много силно и нареди голям брой победи. Така, година по-късно, контрактът на Компани беше удължен.

„Разбира се, ние сме много, много доволни от това, което виждаме - заяви Хьонес пред “Билд”. - Винаги съм казвал, че когато имаш отбор, от който си много доволен, най-после можеш да се облегнеш назад и да се отпуснеш на седалката. Наскоро се видях с Компани на вечеря и му казах: ‘Преди в 80-тата минута се надявахме мачът скоро да свърши. А сега в 80-тата минута казваме: ‘Дано да играят още дълго, защото е толкова забавно.’

“Той (Компани - б.р.) има няколко предимства пред предшествениците си. Предишните треньори тук винаги ти даваха тема за обсъждане с седмици. При него не е така, защото той иска да говори за футбол – и това е добре за целия ФК Байерн”, добави Хьонес.

“Играчите се забавляват. Феновете се забавляват. И ние на трибуните се забавляваме. И това всъщност е идеалната ситуация в момента — така си представяме Байерн”, завърши бившият шеф.

Еберл разкри, че има големи планове с Байерн и обясни за разногласията с Хьонес
