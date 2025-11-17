Популярни
  Байерн си уреди контрола с водача в австрийското първенство

Байерн си уреди контрола с водача в австрийското първенство

  • 17 ное 2025 | 17:55
  • 444
  • 1

Германският футболен гранд Байерн Мюнхен ще изиграе приятелски мач срещу Ред Бул Залцбург на 6 януари 2026 година, съобщиха от пресслужбата на клуба. Срещата ще се проведе на Ред Бул Арена в Австрия и ще послужи като подготовка за втората половина на сезон 2025/26 след зимната пауза в германския футбол. Лидерите в Бундеслигата Байерн ще се завърнат в първенството на 11 януари с домакински двубой срещу Волфсбург. Баварците заемат първото място с 28 точки, на 6 пред втория РБ Лайпциг. Отборът на Венсан Компани няма загуба от началото на сезона и е с голова разлика 35:6.

