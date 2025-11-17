Байерн си уреди контрола с водача в австрийското първенство

Германският футболен гранд Байерн Мюнхен ще изиграе приятелски мач срещу Ред Бул Залцбург на 6 януари 2026 година, съобщиха от пресслужбата на клуба. Срещата ще се проведе на Ред Бул Арена в Австрия и ще послужи като подготовка за втората половина на сезон 2025/26 след зимната пауза в германския футбол. Лидерите в Бундеслигата Байерн ще се завърнат в първенството на 11 януари с домакински двубой срещу Волфсбург. Баварците заемат първото място с 28 точки, на 6 пред втория РБ Лайпциг. Отборът на Венсан Компани няма загуба от началото на сезона и е с голова разлика 35:6.

𝐅𝐂 𝐑𝐄𝐃 𝐁𝐔𝐋𝐋 𝐒𝐀𝐋𝐙𝐁𝐔𝐑𝐆 🆚 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍



Vor dem Restart in der Bundesliga treten wir am 6. Januar zu einem Testspiel in Salzburg an. 💪



🔴 Live & exklusiv bei FC Bayern TV PLUS.



🔗 Alle Infos und Tickets: https://t.co/rWMd4lQ4Aq pic.twitter.com/guZGi3aV8W — FC Bayern München (@FCBayern) November 17, 2025

Снимки: Gettyimages