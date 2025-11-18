Антони отказал на Байерн в последния ден на трансферния прозорец

Бразилското крило Антони разкри, че е бил в контакт с Байерн (Мюнхен) малко преди да финализира трансфера си в Бетис през лятото. Бразилецът прекара втората половина на миналия сезон под наем на "Бенито Вийямарин", където отбеляза 9 гола в 26 мача във всички турнири. През лятото той осъществи постоянен трансфер в испанския клуб, след като беше изваден от състава на Ман Юнайтед заедно с играчи като Маркъс Рашфорд и Алехандро Гарначо. Крилото сподели, че се е почувствал „неуважен“ от "червените дяволи" към края на престоя си на „Олд Трафорд“ и беше видимо разстроен, докато говореше за времето си в Англия. Сега, докато продължава да впечатлява в Ла Лига, той разкри пред "Globo", че е бил много близо до преминаване в Байерн (Мюнхен).

„Трансферният прозорец затваряше на следващия ден, около седем или осем вечерта, ако не се лъжа, или може би в полунощ. Беше наистина последният ден, в който преговаряхме с Бетис, и точно тогава дойде обаждането от Байерн“, разказва Antony.

„Казвам ви го на 100%. Наистина ме накара да се колебая много. Говорим за световен гигант като Байерн, а треньорът Компани, с неговия впечатляващ опит, ми се обади лично. Разговаряхме, той беше изключително учтив, каза, че винаги е бил голям фен на играта ми, а часът беше около 23:00“, допълва бразилецът.

„Бетис? Това е място, където съм наистина щастлив, където усещам подкрепата на всички, които ме посрещнаха. Решението беше мое: да се чувствам добре, да бъда щастлив и да познавам ежедневието си тук. Освен това вече бях договорил всичко с клуба, бях дал думата си. Всичко беше решено, не можех да причиня това на себе си или на клуба. Решението до голяма степен беше и семейно.“

Антони се превърна в ключова фигура за клуба след трансфера си от Юнайтед и бързо спечели статут на култов герой в Испания. Сега той е играч, изпълнен със самочувствие, и очевидно се наслаждава на живота сред испанските фенове. 25-годишният футболист е изиграл 11 мача за Бетис през този сезон, като е отбелязал 6 гола и е направил 2 асистенции. Въпреки това кариерата му можеше да поеме в съвсем различна посока под ръководството на Компани в Байерн, където можеше да се бори за титлата в лигата и други трофеи.

Снимки: Gettyimages