  Осем месеца по-късно Алфонсо Дейвис поднови тренировки

  • 18 ное 2025 | 03:38
Алфонсо Дейвис се завърна към тренировките с отбора на Байерн (Мюнхен) този понеделник, след като отсъства почти осем месеца заради тежка контузия на дясното коляно.

Дейвис, който през март претърпя скъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно, изглежда най-накрая вижда светлина в тунела. 25-годишният ляв защитник, който се контузи по време на мач за националния си отбор, беше посрещнат от треньора Венсан Компани и съотборниците си, които не бяха ангажирани с националните си отбори.

Завръщането на канадския национал, който има 58 мача за страната си, е постепенно. Припомняме, че играчът вече поднови бягането в началото на август, а в началото на септември започна да тренира с топка и сега направи още една важна стъпка в своето възстановяване.

Снимки: Gettyimages

