Байерн и Барселона следят една от звездите на Байер (Леверкузен)

  • 19 ное 2025 | 20:04
Алекс Грималдо може да напусне Байер Леверкузен през следващото лято, съобщава италианският журналист Матео Морето в сряда. 30-годишният защитник отново е свързван с трансфер в Испания. Морето отбеляза, че Байерн Мюнхен следи ситуацията около 30-годишния бранител, но също така уточни, че самият играч "би предпочел да се върне в Испания", ако дойде време да се вземе такова решение. Барселона продължава да следи ситуацията около Грималдо, въпреки че все още не са предприети конкретни стъпки за привличането му. От Байер Леверкузен не биха искали един от най-добрите им футболисти да премине в Байерн. 

"Ако Грималдо реши да се завърне в Испания, няма да му пречим", заявиха от ръководството на "аспирините". Защитникът е бил част от втория състав на Барселона в периода 2011-2015 година, а преди това тренира в академията на каталунците. Алекс Грималдо игра в състава на Леверкузен, който за първи път стана шампион на Германия през 2024 година.

Снимки: Gettyimages

