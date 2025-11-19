В Байерн имат нов медицински подход в тренировките, който намалява драстично контузиите

В Байерн (Мюнхен) продължават да се опитват да надграждат работата не само на тренировъчното игрище, но и в лабораториите и медицинския център на клуба. През този сезон е въведена нова практика, която за момента дава отлични резултати, информира “Билд”. Футболистите дават кръвни проби преди всяка тренировка, понякога по време на заниманията и след тях, за да бъдат следени изкъсо и в реално време всички кръвни показатели, но най-вече нивата на лактат и креатин. По този начин Венсант Компани и неговия щаб, с помощта на клубните доктори, могат още по-прецизно да преценяват нивото на мускулните натоварвания, да открият ранни признаци на преумора и мускулно напрежение и да коригират индивидуалното натоварване и интензивност на всеки един играч по време на тренировките. Това проактивно наблюдение дава резултат и до момента баварците почти нямат мускулни контузии от началото на сезона. Това е в абсолютен противовес с миналогодишната тенденция, когато в определени моменти в Байерн имаха почти половин отбор от контузени футболисти, което бе и една от причините за провала в Шампионската лига.

Снимки: Imago