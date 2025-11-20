Меси призна, че искал да прекара цялата си кариера в Барселона

Лионел Меси отново се върна към спомените си от раздялата с Барселона. Легендарният бивш футболист на каталунците призна, че е искал да прекара цялата си кариера с екипа на “блаугранас”.

„Истината е, че преживяхме много заедно, както добри, така и лоши, което е нормално за дълга кариера. Не всичко е розово и има трудни моменти. Но това е моят дом, моето място, моите хора. С удоволствие бих прекарал цялата си кариера там, без да се местя в друг клуб. И... бих играл само там, в Европа.

За съжаление, нещата се развиха различно, но винаги ще пазя спомените за всички моменти, които прекарахме заедно. И съм благодарен за това. Отдавна не бях в Барселона, откакто бях на стадиона. Трябваше да напусна клуба без фенове заради пандемията, така че беше необичайна година. И, е, има толкова много прекрасни спомени, голямо благодаря на всички, които участваха. И, разбира се, изпитвам специална обич към всички.

Разбира се, че ще се върна. Ще бъда на стадиона като всеки друг фен, ще подкрепям отбора, клуба, просто още един фен. В момента вероятно ще бъда тук още няколко години, но ще се върнем в Барселона, защото, както винаги съм казвал, това е моето място, моят дом. Много ни липсва, така че определено ще се върнем там“, коментира Меси.

