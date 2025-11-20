Верстапен коментира битката в Макларън и проблемите на Пиастри

Световният шампион Макс Верстапен коментира промяната в разпределението на силите в Макларън, както и кризата, в която изпадна Оскар Пиастри след състезанието на „Зандвоорт“ в края на месеца. Също така, в Лас Вегас Макс призна, че не приема успехите си в последните стартове за даденост.

„Мисля, че това, че толкова бързо намалихме разликата с Макларън се дължи на факта, че всички обстоятелства действаха в наша полза – обясни Верстапен. – Те направиха няколко грешки след лятната пауза, Оскар имаше катастрофа, а ние записахме няколко добри състезания, в които всичко ни се получи. Да, наистина можеш да наваксаш много бързо.

„Но Мексико и Бразилия бяха завръщане в реалността, знаехме, че няма да сме толкова силни навсякъде. Поне стигнахме до подиума в последните две състезания и това е много по-постоянно представяне в сравнение с периода от средата на 2024 до средата на 2025. Така че, това е положително за нас.“

Макс призна, че няма обяснение за изоставането на Пиастри в битката с Норис.

„Нямам обяснение, честно казано – заяви Верстапен. – Според мен, това е много странно. Не очаквах да се случи точно това, но в крайна сметка това не е мой проблем. Не знам какво става с Оскар, но също така не знам и как нещо подобно е възможно.

„Аз не бих действал така, но това е свързано с начина, по който работи техният тим. Аз съм по-различен. Не че те правят нещо грешно, просто аз предпочитам нещо друго. Трудно ми е да преценя, не знам какво се случва в Макларън. Но и аз бих бил ядосан и разочарован ако съм бил лидер с разлика и след това изведнъж се окажа в ролята на догонващ.“

Верстапен реагира подигравателно на опита на Макларън да даде равни възможности на двамата си пилоти още на "Монца", когато от бокса наредиха на Пиастри да върне позицията на Норис заради забавения бокс на британеца. След това той обясни, че не би постъпил като Оскар, а сега вече се задоволява с доста по-меки отговори.

Верстапен обясни, че на мястото на Макларън от Ред Бул биха оспорили по-сериозно наказанието, което получи Пиастри в Бразилия, но това едва ли е щяло да доведе до по-различен резултат. И той коментира и развитието на битката за титлата в последните три кръга.

„Ако не стана световен шампион, пак ще отида почивка, няма да плача за това – уточни Макс. – Аз съм доста добър в това да поставям нещата в перспектива и да ги оставям бързо зад мен. Няма да плача за този шампионат.“

