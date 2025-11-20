Шумахер: Все още нищо не е загубено за Пиастри

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер обясни, че битката за световната титла между съотборниците в Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри далеч не е приключила, въпреки че британецът има 24 точки аванс.

„Динамиката може отново да се промени – заяви германецът. – Ако Оскар отново се почувства супер комфортно в колата и реализира потенциала си, то той определено може да завърши пред съотборника си.

„А ако Пиастри е пред Норис на пистата, то той може да получи и помощ от другите тимове, които да вкарат още коли между двамата пилоти на Макларън.

„Все още нищо не е загубено за Пиастри. В Бразилия той не беше много по-бавен от Норис и не започна лошо уикенда. Разбира се, наказанието от 10 секунди също не му се отрази добре, но ако беше стартирал по-напред, нямаше да е в толкова драматична позиция.

"В момента Оскар демонстрира страхотна устойчивост, той продължава да расте като пилот в тези трудни условия. Добрият пилот притежава не само талант, но и опит и устойчивост, като Пиастри.“

