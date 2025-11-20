Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шумахер: Все още нищо не е загубено за Пиастри

Шумахер: Все още нищо не е загубено за Пиастри

  • 20 ное 2025 | 12:24
  • 428
  • 2

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер обясни, че битката за световната титла между съотборниците в Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри далеч не е приключила, въпреки че британецът има 24 точки аванс.

„Динамиката може отново да се промени – заяви германецът. – Ако Оскар отново се почувства супер комфортно в колата и реализира потенциала си, то той определено може да завърши пред съотборника си.

Ландо Норис ще се бори за победата в Лас Вегас
Ландо Норис ще се бори за победата в Лас Вегас

„А ако Пиастри е пред Норис на пистата, то той може да получи и помощ от другите тимове, които да вкарат още коли между двамата пилоти на Макларън.

„Все още нищо не е загубено за Пиастри. В Бразилия той не беше много по-бавен от Норис и не започна лошо уикенда. Разбира се, наказанието от 10 секунди също не му се отрази добре, но ако беше стартирал по-напред, нямаше да е в толкова драматична позиция.

Зак Браун: В Ред Бул се страхуват от Макс Верстапен
Зак Браун: В Ред Бул се страхуват от Макс Верстапен

"В момента Оскар демонстрира страхотна устойчивост, той продължава да расте като пилот в тези трудни условия. Добрият пилот притежава не само талант, но и опит и устойчивост, като Пиастри.“

Ръсел се съмнява, че Мерцедес са фаворити в Лас Вегас
Ръсел се съмнява, че Мерцедес са фаворити в Лас Вегас
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 20 ное 2025 | 08:01
  • 12149
  • 0
EA Sports няма да публикува отделна игра за Формула 1 през 2026 година

EA Sports няма да публикува отделна игра за Формула 1 през 2026 година

  • 19 ное 2025 | 17:41
  • 1056
  • 0
От Пирели посочиха голямото предизвикателство пред гумите в Лас Вегас

От Пирели посочиха голямото предизвикателство пред гумите в Лас Вегас

  • 19 ное 2025 | 17:30
  • 871
  • 0
Макс Верстапен предупреди: Вече нямам какво да губя

Макс Верстапен предупреди: Вече нямам какво да губя

  • 19 ное 2025 | 16:41
  • 9065
  • 3
Лоран Мекис обясни изоставането на Ред Бул в Мексико и Бразилия

Лоран Мекис обясни изоставането на Ред Бул в Мексико и Бразилия

  • 19 ное 2025 | 16:33
  • 1283
  • 1
Алекс Ринс похвали прогреса на V4 мотора на Ямаха

Алекс Ринс похвали прогреса на V4 мотора на Ямаха

  • 19 ное 2025 | 16:18
  • 563
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 13712
  • 19
Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”

Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”

  • 20 ное 2025 | 11:17
  • 4765
  • 2
Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

  • 20 ное 2025 | 10:30
  • 5840
  • 3
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 4373
  • 0
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 27726
  • 39
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 11777
  • 1