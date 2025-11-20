Зак Браун: В Ред Бул се страхуват от Макс Верстапен

Популярни
Карлос Насар ще е "Гостът на Sportal.bg"
  • 20 ное 2025 | 11:37
  • 226
  • 1

Изпълнителният директор на Макларън Зак Браун постави под въпрос структурата в отбора на Ред Бул във Формула 1 и направи смело твърдение, свързано с Макс Верстапен.

Според Браун, в тима на Ред Бул „се страхуват“ от четирикратния световен шампион. Верстапен е част от структурата на Ред Бул от дълго време, като се присъедини към първия отбор на компанията в началото на 2016 година, а преди прекара дебютния си сезон във Формула 1 с Торо Роси през 2015.

Ландо Норис ще се бори за победата в Лас Вегас
Оттогава нидерландецът се превърна в един от най-успешните пилоти в историята, като спечели четири титли във Формула 1 и близо 70 победи в състезания.

В новата си книга „Седем десети от секундата“ Браун предполага, че Верстапен е фигурата, която командва в отбора, а не шефът на тима.

Ръсел се съмнява, че Мерцедес са фаворити в Лас Вегас
„Другият пример е управлението на Макс Верстапен в Ред Бул. Използвам думата „управление“ умишлено“, пише Браун.

„Понякога, много преди Кристиан Хорнър да бъде уволнен в средата на сезон 2025, наистина изглежда, че Макс управлява отбора. Всички изглеждат подчинени на него. Всички сякаш се страхуват от него.“

„Болидът е подготвен за Макс до такава степен, че изглежда трудно за всеки друг да го управлява ефективно. Ред Бул са склонни да не избират втори пилот, който би представлявал заплаха за Макс, в противен случай Карлос Сайнц щеше да бъде очевиден избор [за 2025 г.].“

По-рано тази година името на Верстапен бе сериозно свързвано с напускане на Ред Бул на фона на временния спад във формата на отбора. Той обаче заяви, че ще остане в тима и за 2026 г., когато влизат в сила новите технически регулации, въпреки интереса от страна на Мерцедес.

Доктор Марко сравни Хаджар със Сена и Шумахер
Браун смята, че Ред Бул са „ужасени“ от мисълта да загубят Верстапен и се зарече, че няма да структурира Макларън по подобен на базирания в Милтън Кийнс отбор начин.

„Макс е брилянтен пилот и те са ужасени да не го загубят, а начинът, по който са избрали да го задържат, е да го правят щастлив преди всичко останало - обясни Браун. - Ако това означава да се превърнат в отбор от един човек, в малка империя на пилота, те са готови да го направят.“

„Това не е начинът, по който искам да ръководя Макларън. И за да бъда честен към Рон [Денис] и Мансур [Оджех], които управляваха Макларън толкова дълго, това не е начинът, по който и те искаха да правят нещата. Този вид несправедливост, това задушаване на конкуренцията, не е част от етиката на нашата компания.“

Макс Верстапен предупреди: Вече нямам какво да губя
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

