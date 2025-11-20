Доктор Марко: Норис е подходящ пилот за Ред Бул

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис е подходящ пилот за Ред Бул и би се вписал успешно в тима на бившите световни шампиони. Това е мнението на съветника на Ред Бул доктор Хелмут Марко.

Преди старта в Лас Вегас Марко напомни, че преди време е преговарял с Ландо, но не е постигнал успех, тъй като от Макларън са направили по-добро предложение на британския пилот.

„Преди време преговорите с Ландо бяха в съвсем начален стадий – спомни си доктор Марко. – Но така и не стигнахме до подписването на договор с него. Но аз продължавам да смятам, че той е много подходящ пилот за нашия отбор.

„Все пак, не можем да привлечем всички млади пилоти, нито сме се опитвали. Ние търсим шампиони. Когато си тръгна Себастиан Фетел, ние не търсихме новия Фетел, а нов шампион и го намерихме.“

Бившият пилот обаче уточни, че говори по принцип и не подсказва за някакви интересни развития на пазара на пилоти, който обещава да е много динамичен през 2026, тъй като всички пилоти ще искат да видят са се справили тимовете им с новите технически правила и ако се налага, спешно да си търсят нови отбори.

