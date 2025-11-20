Популярни
Очаквайте: Карлос Насар ще е "Гостът на Sportal.bg"
Ландо Норис ще се бори за победата в Лас Вегас

  • 20 ное 2025 | 11:16
  • 517
  • 0

На 31 август Ландо Норис отпадна от Гран При на Нидерландия заради теч на масло и се оказа на 34 точки зад съотборника си в Макларън Оскар Пиастри. Битката за титлата във Формула 1 изглеждаше предрешена, особено като се има предвид, че на „Зандвоорт“ Пиастри записа седмата си победа за сезона.

След това обаче Ландо подобри рязко представянето си, Оскар изпадна в криза и след убедителните победи в Мексико и Бразилия, Норис има 24 точки аванс пред Пиастри и 49 пред Макс Верстапен, който е трети в класирането.

„Не е трудно някой да се справи по-добре от мен в началото на сезона, определено имах проблеми“, – обясни в Лас Вегас Норис, който успя да остави зад себе си проблемите от първите стартове.

Пиастри няма победа от „Зандвоорт“ насам, записа само един подиум, а Ландо го победи във всяко едно от шестте състезания от Нидерландия насам и взе две победи.

„Всичко е свързано с психиката и съм почти доволен, че започнах толкова зле сезона – допълни британецът. – Трудният период в началото ми позволи да съм по-положително настроен към себе си, позволи ми да се съсредоточа върху подобрението на малките неща, които ми помогнаха да стигна да по-силната позиция.“

Норис винаги е говорил открито за психологическите проблеми, които имат пилотите във Формула 1 и огромното психическо натоварване, с което трябва да се справят. Той вече обясни, че в началото на кампанията се е „съмнявал във възможностите си“ и е обръщал твърде много внимание на коментарите на другите за него и представянето му.

Ландо обясни, че след „Зандвоорт“ не е бил съкрушен от отпадането и изоставането, тъй като е бил сигурен, че битката за световната титла продължава.

„Бях огорчен и недоволен, но знаех, че имам силно състезателно темпо и това беше най-важното – уточни Ландо. – Всички сочат „Зандвоорт“ като повратната точка в битката в шампионата, но аз мисля, че още преди това вече бях намерил правилната посока и набирах скорост.

„Промяната при мен беше започнала. Но след Нидерландия вече имах повече време да се фокусирам. Подходът ми  се променя – в последните седмици атакувам на пълна газ, пазя се от проблеми, гледам да съм далеч напред пред хаоса зад мен, това е по-сигурната опция.

„Сега и тук ще се боря за победата, ще се опитам да спечеля и в Катар. Все още не гледам на това като на битка за титлата, целта ми е да спечеля този уикенд, това е. А и нищо не се променя заради разликата в точките, което също помага.“

Снимки: Gettyimages

