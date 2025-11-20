Популярни
Доктор Марко сравни Хаджар със Сена и Шумахер

  • 20 ное 2025 | 10:12
  • 256
  • 0

Френският пилот на Рейсинг Булс във Формула 1 Исак Хаджар си спечели ценен комплимент от съветника на Ред Бул доктор Хелмут Марко, като това изказване се тълкува като отличен знак за бъдещето му.

Хаджар е кандидат за второто място в Ред Бул догодина и се смята, че има сериозни шансове с оглед на нестабилното представяне на Юки Цунода.

„Да, уверен съм, че Хаджар има всичко необходимо, за да спечели световната титла във Формула 1. Ще ви дам прост пример – повечето писти във Формула 1 са нови за него, но само след три обиколки той вече дава конкурентни времена.

„Навремето следях много внимателно Михаел Шумахер, както и Айртон Сена – те имаха същите качества: нямаха нужда от 15 обиколки или много тестове, за да се ориентират на пистата. Качват се в колата, карат малко и бум, дават отлични времена. При Хаджар е същото“, обясни доктор Марко.

Преди Формула 1 Хаджар се състезава във Формула 3 и Формула 2 и познава голяма част от трасетата, където има състезания от световния шампионат. Но доктор Марко е напълно прав, че той се справя отлично на нови за него писти – в дебюта си на „Сузука“ тази година Исак завърши 7-и в квалификацията, а в състезанието беше осми.

Снимки: Gettyimages

