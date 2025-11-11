Популярни
  Ювентус
  3. Спалети вече има ясна идея какъв играч трябва да привлече Ювентус през януари

Спалети вече има ясна идея какъв играч трябва да привлече Ювентус през януари

  • 11 ное 2025 | 12:33
  • 139
  • 0

Новият треньор на Ювентус Лучано Спалети ще иска от клуба да бъде привлечен футболист в средата на терена през предстоящия зимен трансферен прозорец, твърди “Гадзета дело Спорт”. Играчът трябва да има характеристиките на вътрешен полузащитник, който обаче ще може да изпълнява функциите на по-дълбоко стоящ плеймейкър, който може да помага не само с изнасянето на топката, но и също така с изграждането на атаките, пасовете между линиите и контрола на темпото на срещите, допълва още изданието. Привличането на подобен род футболисти не е никак лесна задача в съвременния футбол, но от “Алианц Стейдиъм” вече са набелязали двама играчи - Пиер-Емил Хойберг и Адриан Барнабе.

Датският национал в момента е част от Марсилия и е оценяван на около 20 милиона евро, а евентуалното му привличане няма да е лесна задача, тъй като френският тим има амбиции за добро представяне в Лига 1 и европейските турнири. Испанецът пък е футболист на Парма и цената му е около 15 милиона евро. И двамата футболисти пък са играли под ръководството на Джосеп Гуардиола - Хойберг бе част от Байерн (Мюнхен) под ръководството на каталунеца, а Барнаби част от младежкия тим на Манчестър Сити. Спалети винаги е разчитал на подобни футболисти - от Давид Писаро в Рома до Станислав Лоботка в Наполи и Марсело Брозович в Интер.

Спалети: Трябва да повишим качеството
Спалети: Трябва да повишим качеството
Снимки: Gettyimages

