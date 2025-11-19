Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Още един исторически рекорд за Леброн Джеймс в НБА

Още един исторически рекорд за Леброн Джеймс в НБА

  • 19 ное 2025 | 08:11
  • 241
  • 0
Още един исторически рекорд за Леброн Джеймс в НБА

Леброн Джеймс продължава да чупи рекорд след рекорд, записвайки за пореден път името си със златни букви в историята на НБА.

Суперзвездата на Лейкърс, с участието си в мача срещу Юта Джаз, откри своя 23-ти сезон в най-доброто първенство в света.

На 40 години „Кралят“ вече може да се похвали с уникално постижение, тъй като стана първият играч в историята на НБА, който играе в 23-ти сезон.

От НБА почетоха този важен етап в кариерата на американската суперзвезда със специална публикация в социалните мрежи.

Джеймс пък записа близо 30 минути на паркета и помогна на тима си да стигне до победата със 140:126, като отбеляза 11 точки и направи 12 асистенции.

Снимки: Gettyimages

