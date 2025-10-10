ЛеБрон Джеймс ще бъде извън терена до четири седмици

ЛеБрон Джеймс ще пропусне откриващата вечер за първи път в началото на рекордния си 23-ти сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). Отборът на Джеймс Лос Анджелис Лейкърс официално обяви, че 40-годишният баскетболист лекува здравословен проблем, а състоянието му ще бъде оценено след три до четири седмици, което ще забави старта му през новия сезон в лигата с поне няколко мача.

С 1562 изиграни срещи от редовния сезон на НБА през първите 22 години, четирикратният шампион в лигата е на 50 двубоя от изкачването си до върха на класацията за всички времена, спрямо 1611-те мача на лидера Робърт Париш, пише специализираното издание Eurohoops.net.

Преди това Джеймс пропусна мачовете от предсезонната подготовка срещу Голдън Стейт Уориърс и Финикс Сънс.

"Той е в свой собствен график", каза старши треньорът на Лейкърс Джей Джей Редик след тренировка на отбора в четвъртък.

"Трябва да играеш с картите, които са ти раздадени", добави той по повод влиянието на контузиите в предсезонната подготовка на тима.