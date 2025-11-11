ЛеБрон Джеймс ще тренира със Саут Бей Лейкърс

Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс ще тренира със Саут Бей Лейкърс в Лигата за развитие на Националната баскетболна асоциация, подготвяйки се за 23-ия си сезон като професионалист, предава ESPN.

Треньорът на Лос Анджелис Лейкърс - Джей Джей Редик, обяви плана за 40-годишния нападател на "езерняците" в интервю преди мача с Шарлът Хорнетс. Редик първоначално каза, че Джеймс "вече тренира със Саут Бей", но по-късно беше уточнено, че подготовката ще започне по-късно тази седмица.

Четирикратният шампион от НБА все още не е играл за ЛА Лейкърс от началото на настоящата кампания през миналия месец. Той не е на разположение още от старта на тренировъчния лагер през лятото и оттогава се възстановява от ишиас. Отборът не е обявил точна дата за завръщането му на паркета, а самият Джеймс не е говорил пред медиите от края на септември.

Лейкърс започна сезона в лигата с баланс от 8 победи и 3 загуби, въпреки сериозни проблеми с контузени играчи. Освен ЛеБрон, от състава на калифорнийския тим отсъстваха Лука Дончич и Остин Рийвс, които вече са обратно в игра.

