Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ЛеБрон Джеймс ще тренира със Саут Бей Лейкърс

ЛеБрон Джеймс ще тренира със Саут Бей Лейкърс

  • 11 ное 2025 | 11:49
  • 391
  • 0
ЛеБрон Джеймс ще тренира със Саут Бей Лейкърс

Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс ще тренира със Саут Бей Лейкърс в Лигата за развитие на Националната баскетболна асоциация, подготвяйки се за 23-ия си сезон като професионалист, предава ESPN.

Треньорът на Лос Анджелис Лейкърс - Джей Джей Редик, обяви плана за 40-годишния нападател на "езерняците" в интервю преди мача с Шарлът Хорнетс. Редик първоначално каза, че Джеймс "вече тренира със Саут Бей", но по-късно беше уточнено, че подготовката ще започне по-късно тази седмица.

Четирикратният шампион от НБА все още не е играл за ЛА Лейкърс от началото на настоящата кампания през миналия месец. Той не е на разположение още от старта на тренировъчния лагер през лятото и оттогава се възстановява от ишиас. Отборът не е обявил точна дата за завръщането му на паркета, а самият Джеймс не е говорил пред медиите от края на септември.

Лейкърс започна сезона в лигата с баланс от 8 победи и 3 загуби, въпреки сериозни проблеми с контузени играчи. Освен ЛеБрон, от състава на калифорнийския тим отсъстваха Лука Дончич и Остин Рийвс, които вече са обратно в игра.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Партизан се оплака официално от съдийството в Евролигата

Партизан се оплака официално от съдийството в Евролигата

  • 11 ное 2025 | 09:06
  • 778
  • 0
Изиграха се нови девет мача от НБА

Изиграха се нови девет мача от НБА

  • 11 ное 2025 | 08:07
  • 3900
  • 0
Евролигата продължава със 7 мача от 10-ия кръг

Евролигата продължава със 7 мача от 10-ия кръг

  • 11 ное 2025 | 07:38
  • 2120
  • 0
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 4289
  • 0
Алекса Аврамович: Знаем как да се подготвим за Звезда

Алекса Аврамович: Знаем как да се подготвим за Звезда

  • 11 ное 2025 | 06:52
  • 1002
  • 0
Гард на Детройт направи нещо, на което само Джордан бе способен

Гард на Детройт направи нещо, на което само Джордан бе способен

  • 11 ное 2025 | 05:27
  • 4251
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 8813
  • 10
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 2212
  • 3
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 9634
  • 28
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 12920
  • 4
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 11385
  • 17
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 4289
  • 0