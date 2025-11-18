Последен ден на световните квалификации в Европа

Днес ще се изиграят последните мачове от световните квалификации в зона "Европа". След тях ще бъде официално оформено класирането във всички групи, като ще знаем и имената на отборите, които се класират директно на Мондиала, както и на тези, които отиват на бараж.

Най-заплетено е положението в група "J". Там три отбора все още имат шанс за първото място и нищо не е решено. Белгия обаче е фаворит за класиране на Мондиала, тъй като в момента е лидер в класирането и има преднина от две точки пред преследвачите си. "Червените дяволи" приемат аутсайдера Лихтенщайн и с успех днес ще си гарантират място на финалите, като при определени условия дори и равенството може да им свърши работа.

Голямата битка ще бъде между Уелс и Северна Македония. И двата тима все още имат теоритичен шанс да завършат първи в групата, но по-реалистично е да приемем сблъсъка помежду им като битка за втората позиция. Те са с равни точки и победителят днес със сигурност си гарантира поне второто място и тайни надежди за първата позиция. Добрата новина и за двата тима е, че те са сигурни участници на баража, тъй като дори и този, който остане трети, ще има гарантирано място заради представянето си в Лигата на нациите.

В група "В" вече са ясни двата тима, които отпаднаха от биктата за Мондиала и това са Швеция и Словакия, които ще играят само за престиж в последния сблъсък помежду си. За сметка на това в другия мач между Косово и Швейцария ще видим пряк сблъсък за първата позиция. Домакините обаче се нуждаят от победа с 6 гола разлика, за да завършат първи, което би било невероятен подвиг.

В група "С" също предстои битка за първото място между Шотландия и Дания. "Червеният динамит" води с една точка, така че домакините в Глазгоу ще се нуждаят от задължителен успех, докато гостите ще са доволни и на равенство. В другия мач от групата Беларус и Гърция ще играят само за престиж, тъй като загубиха шансове за продължаване напред.

В нашата група "Е" нещата изглеждат ясни. Испания и Турция се изправят един срещу друг в Севиля, като на теория гостите все още имат шанс да изместят "Ла Фурия" от първото място, но ще трябва да спечелят с невероятните седем гола. Междувременно България приема Грузия в опит да завърши участието си в квалификациите с успех поне за престиж.

Последните мачове днес са от група "Н". И там предстои пряк сблъсък за първото място между Австрия и Босна и Херцеговина. Домакините ги устройва всеки резултат без загуба, тъй като водят с две точки. За гостите пък единствено победа би им гарантирала място на Мондиала, в противен случай ще трябва да минат през бараж. В другия мач интрига няма, тъй като Румъния и Сан Марино нямат шансове за класиране напред и ще играят само за феновете си.