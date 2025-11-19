Румъния вкара седем в днешната вечер и гледа към мартенските плейофи

Румъния завърши положително световните квалификации и разгроми със 7:1 над Сан Марино. Абсолютният аутсайдер в групата сякаш само раздразни северните ни съседи с ранно попадение още във втората минута на Николас Джакопети, което в крайна сметка се оказа единствено почетно. В 13-ата минута Данте Карлос Роси си отбеляза автогол, а това попадение даде старта на разгрома. Още до почивката Щефан Баярам (29’) и Денис Ман (42’) бяха точни. Второто полувреме започна с нов автогол на Сан Марино, като този път виновникът бе Джакомо Валентини (57’), Янис Хаджи (76’), Андрей Рациу (82’) и Луис Мунтеану в 87-ата минута от дузпа в крайна сметка оформиха крайния резултат.

Срещата започна с изненадващото попадение на гостите, които демонстрираха много настойчивост и Джакопети в крайна сметка успя да реализира. Данте Роси обаче възстанови равенството още преди изтичането на четвърт час, когато в опит да пресече центриране прати топката в мрежата. Домакините продължиха да са много настойчиви и в 29-ата минута Баярам осъществи пълен обрат, а в 42-ата минута гол на Денис Ман вече насочи преднината на румънците на два гола. В 57-ата минута още един от бранителите на гостите сгреши по почти идентичен начин и при центриране прати топката в собствената си врата. Янис Хаджи вкара пети гол четвърт час преди края след ново центриране от левия фланг, а до края Рациу и Мунтену от дузпа оформиха солидния успех на румънците.

С този успех Румъния събра 13 точки и остана на третото място в групата, но футболистите на опитния специалист Мирча Луческу вече си осигуриха участие в плейофите през март чрез Лигата на нациите. Сан Марино пък е на дъното на класирането с осем поражения.

Снимки: Imago