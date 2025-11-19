Популярни
Шедьовър на Русев и край на серията без успех за България - на живо с отзивите след 2:1 над Грузия
Уелс прегази Северна Македония, но и двата тима ще са в плейофите през март

  • 19 ное 2025 | 00:09
  • 997
  • 0
Уелс си осигури участие в плейофите за Мондиал 2026 след разгромен успех над Северна Македония със 7:1. В герой за домакините се превърна капитанът на тима Хари Уилсън (18’ дузпа, 75’, 81’дузпа), който отбеляза две дузпи, Дейвид Брукс (21’), Бренън Джонсън (37’), Даниел Джеймс (57’) Нейтън Броудхед (88’). Двата тима изиграха сравнително равностойна първа част, но след почивката домакините сякаш не срещнаха абсолютно никаква съпротива.

Футболистите на Крейг Белъми започнаха вихрено от самото начало на двубоя и демонстрираха колко са мотивирани. Още в първите минути те създадоха няколко опасности, а след четвърт час Брукс бе фаулиран в пеналта и се стигна до дузпа, реализирана от Уилсън. Само три минути по-късно именно крилото Брукс пък сам отбеляза. Македонците успяха да се върнат в двубоя почти мигновено чрез бърза атака, завършена от Миовски. В следващите няколко минути съседите ни имаха добри възможности дори да стигнат до равенство, но за тях сякаш всичко свърши с великолепно попадение на Бренън Джонсън в 37-ата минута.

След почивката играчите на Северна Македония сякаш загубиха всичките си съпротивителни сили и бяха тотално надиграни от тези на Уелс. Играчите на Крейг Белъми бяха сякаш единствения тим на терена и добавиха още четири гола, разгромявайки своя противник категорично със 7:1 в крайна сметка. Особено красиво бе попадението на Даниел Джеймс, което дойде след прекрасна комбинация между лидерите на тима в този мач Дейвид Брукс, който осъществи прекрасно двойно подаване с Хари Уилсън, а капитанът на свой ред с пета намери крилото на Лийдс, който реализира.

По този начин Уелс си осигури втората позиция в групата с 16 точки и само на две от победителя Белгия. Северна Македония в крайна сметка също ще играе в плейофите през март, тъй като си осигури място там през Лигата на нациите.

Снимки: Gettyimages

