Швейцария не допусна изненада срещу Косово и отива на Световното

Шедьовър на Русев и край на серията без успех за България - на живо с отзивите след 2:1 над Грузия
  • 19 ное 2025 | 00:23
  • 191
  • 0
Швейцария не допусна изненада срещу Косово в последния си мач от група "В" на световните квалификации. Домакините в Прищина се нуждаеха от успех с шест гола, за да изпреварят днешния си опонент в битката за първото място в групата. Такова чудо обаче не се случи, а срещата завърши при резултат 1:1, който бе напълно достатъчен за "часовникарите" да си уредят място на световните финали догодина.

Швейцария откри резултата в 47-ата минута. Джибрил Соу отне топката пред наказателното поле и веднага пусна пас в коридор към Рубен Варгас, който порази вратата за 0:1.

Косово се добра до изравняването в 74-тата минута с изключително красив гол на Флорен Муслия, който отбеляза с диагонален удар извън наказателното поле.

Така Швейцария завършва на 1-вото място в групата с 14 точки и отива директно на Мондиала. Косово остава 2-ри с 11 точки и ще играе бараж.

Снимки: Imago

