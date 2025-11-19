Швеция и Словакия останаха без победа в квалификациите

Швеция и Словакия направиха нежелано реми 1:1 в последния си мач от световните квалификации в група "В". Този резултат не зарадва никой от двата тима, тъй като така те завършват без победа през тази квалификационна кампания. Гостите със сигурност няма да играят на Мондиала догодина, докато за "тре кронур" все пак остава лъч надежда да се преборят за виза през баражите, където намериха място като победител в своята група в Лигата на нациите.

Словакия поведе в резултата в 64-тата минута, когато Андраж Шпорар напредна до аутлинията и върна към Тими Елшник, който отблизо засече топката във вратата за 0:1.

Швеция все пак спаси честта си в 87-ата минута, когато стигна до изравняване с гол на Густав Лундгрен, който отбеляза от воле, след като Густаф Лагербиелке му свали топката с глава след центриране отляво.

След това равенство Словения завършва кампанията с 4 точки на 3-тото място в крайното класиране. Швеция пък остава на последното 4-то място с 2 спечелени точки.

Снимки: Gettyimages