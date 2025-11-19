Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шедьовър на Русев и край на серията без успех за България - на живо с отзивите след 2:1 над Грузия
  1. Sportal.bg
  2. Швеция
  3. Швеция и Словакия останаха без победа в квалификациите

Швеция и Словакия останаха без победа в квалификациите

  • 19 ное 2025 | 00:34
  • 93
  • 0
Швеция и Словакия останаха без победа в квалификациите

Швеция и Словакия направиха нежелано реми 1:1 в последния си мач от световните квалификации в група "В". Този резултат не зарадва никой от двата тима, тъй като така те завършват без победа през тази квалификационна кампания. Гостите със сигурност няма да играят на Мондиала догодина, докато за "тре кронур" все пак остава лъч надежда да се преборят за виза през баражите, където намериха място като победител в своята група в Лигата на нациите.

Словакия поведе в резултата в 64-тата минута, когато Андраж Шпорар напредна до аутлинията и върна към Тими Елшник, който отблизо засече топката във вратата за 0:1.

Швеция все пак спаси честта си в 87-ата минута, когато стигна до изравняване с гол на Густав Лундгрен, който отбеляза от воле, след като Густаф Лагербиелке му свали топката с глава след центриране отляво.

След това равенство Словения завършва кампанията с 4 точки на 3-тото място в крайното класиране. Швеция пък остава на последното 4-то място с 2 спечелени точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Снайдер: Ямал е новият Меси за Барселона

Снайдер: Ямал е новият Меси за Барселона

  • 18 ное 2025 | 21:30
  • 1346
  • 6
Изключително драматичен завършек реши плейофа между Ирак и ОАЕ

Изключително драматичен завършек реши плейофа между Ирак и ОАЕ

  • 18 ное 2025 | 21:03
  • 3999
  • 0
Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

  • 18 ное 2025 | 23:44
  • 18532
  • 21
Сенегал вкара осем гола на Кения

Сенегал вкара осем гола на Кения

  • 18 ное 2025 | 19:37
  • 1703
  • 1
От Борусия (Мьонхенгладбах) решиха бъдещето на Полански

От Борусия (Мьонхенгладбах) решиха бъдещето на Полански

  • 18 ное 2025 | 19:01
  • 1272
  • 0
Игли Таре: Ще излъжа, ако кажа, че целта на Милан не е Скудетото

Игли Таре: Ще излъжа, ако кажа, че целта на Милан не е Скудетото

  • 18 ное 2025 | 18:24
  • 1614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 85629
  • 414
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

  • 19 ное 2025 | 00:29
  • 1086
  • 2
Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

  • 18 ное 2025 | 23:58
  • 2475
  • 8
Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

  • 19 ное 2025 | 00:01
  • 1096
  • 3
Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

  • 18 ное 2025 | 23:44
  • 18532
  • 21
Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

  • 18 ное 2025 | 23:35
  • 25712
  • 8